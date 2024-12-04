Стало известно о продвижении российских войск в ДНР

ВС России продвигаются на кураховском направлении в ДНР

Российские военные продвигаются на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), в том числе в самом Курахово. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Как рассказал каналу боец Вооруженных сил России, им удается наступать в Курахово. При этом он подчеркнул, что в городе штурмовые группы российских войск ведут тяжелые бои.

По данным канала, российские военные также смогли взять Старые Терны на северо-западе от Курахово. Отмечается, что сейчас подразделения Вооруженных сил России обходят с запада Кураховское водохранилище.

Ранее продвижение армии России на кураховском направлении признал украинский аналитический проект DeepState. По данным канала, российским военным удалось продвинуться и закрепиться в центре города.