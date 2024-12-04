Стилистки перечислили портящие внешний вид модные ошибки

Стилистки Басби и Эмбер: слишком открытая одежда портит внешний вид

Стилистки Эрин Басби и Бритта Эмбер перечислили портящие внешний вид модные ошибки. Соответствующий материал появился на сайте издания BestLife.

В первую очередь эксперты указали на ношение одежды неподходящего размера. «Если вы в одном укусе пиццы от того, чтобы выскочить из своих джинсов, то стоит забыть о них прямо сейчас. Прятаться в огромном свитере тоже не выход», — отметила Басби.

Испортить внешний вид также может слишком открытая одежда. По мнению Басби, лучше соблюдать «правило одной кожи», которое помогает сочетать элегантность и сдержанность в образе. «Например, если вы носите глубокий вырез, вы можете выбрать более прикрытую нижнюю часть», — пояснила специалистка.

Кроме того, в составлении стильного образа большую роль играют правильные цвета и комфортный материал, из которого выполнена одежда. «Покупка неудобной одежды, по сути, похожа на сжигание денег», — заявила Эмбер и посоветовала присмотреться к вещам, изготовленным из хлопка и льна.

В завершение собеседницы издания упомянули нижнее белье. Они объяснили, что бюстгальтер должен не только обеспечивать комфорт, но также визуально приподнимать и поддерживать грудь.

В июле стилист Сергей Бойко назвал российским мужчинам самые распространенные модные ошибки.