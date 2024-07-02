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12:49, 2 июля 2024Ценности

Российским мужчинам назвали самые распространенные модные ошибки летом

Стилист Бойко назвал тесные рубашки и спущенные джинсы мужскими модными ошибками

Фото: iamtui7 / Shutterstock / Fotodom

Стилист Сергей Бойко назвал российским мужчинам самые распространенные модные ошибки летом. Его комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, зачастую мужчины носят рубашки, не подходящие им по размеру. Так, данные предметы гардероба оказываются либо тесными, либо чрезмерно свободными, что портит образ. В то же время ухудшить внешний вид способны узкие джинсы скинни или спущенные мешковатые брюки из денима, из-под которых торчит нижнее белье, указал собеседник издания.

Кроме того, Бойко посоветовал отказаться от старой одежды, утратившей первоначальный внешний вид. «Винтажная одежда становится все более популярной с каждой секундой, но есть огромная разница между винтажем и просто старой одеждой, которая уже давно не соответствует своему сроку годности», — пояснил стилист.

В марте стилист Владислав Лисовец призвал мужчин отказаться от «тюремных стрижек».

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      Алина Гостева
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