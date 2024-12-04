Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 4 декабря 2024Россия

Священник РПЦ словами «отстаньте от моей яхты» защитил право духовенства на богатую жизнь

Священник РПЦ Сахненко заявил, что духовенство имеет право на богатую жизнь
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Сычков / URA.RU / ТАСС

Православное духовенство имеет право на богатую жизнь. Об этом в эфире телеканала «Союз» заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) Александр Сахненко.

По словам Сахненко, предположение, которое возникает у россиян при виде дорогой собственности священников о том, что те приобрели имущество на церковные деньги, — ложное. «Возникает ощущение: ну как же, он же батюшка, у него же не может быть таких денег. Подождите, как это не может?» — заявил он. Священник добавил, что имущество священники могут получать в наследство, через покупку в кредит, или благодаря прихожанам, сделавшим батюшке подарок.

В частности, он вспомнил историю с яхтой, которую приписывали главе РПЦ патриарху Кириллу. Защищая право священников на богатство, он заявил, что эта яхта как концепт может быть соотнесена с любым российским батюшкой. «Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему на ней катаются, я говорю: "Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже, и яхта Митрополита Никодима, и яхта батюшки Василия из села"», — защитил право священнослужителей жить в комфорте Сахненко.

Он отметил, что факт принадлежности яхты патриарху надо еще доказать, а кроме того, даже если она действительно принадлежит Кириллу, то Сахненко не видит в этом ничего плохого.

Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев призвал разрешить детям работать с 7-8 лет, поскольку затянувшееся детство мешает строить семейную жизнь в будущем.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России после поездки в Киев

      Грабитель проник в церковь и встретил отпор в лице владеющего джиу-джитсу священника

      Россиян предупредили о подделывающих известные сайты мошенниках

      В Киеве объяснили смысл гарантий безопасности от союзников

      Путин рассказал о росте и структурных изменениях экономики России

      Шольц связал угрозы кибербезопасности Германии с Россией и Китаем

      Гражданина Украины осудили за шпионаж в России

      Путин прокомментировал намерения Запада насчет стратегического поражения России

      В Грузии после обысков задержали лидера одной из оппозиционных партий

      «АвтоВАЗ» объяснил отказ выдать Lada Aura популярному автоблогеру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше