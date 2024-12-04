Священник РПЦ словами «отстаньте от моей яхты» защитил право духовенства на богатую жизнь

Священник РПЦ Сахненко заявил, что духовенство имеет право на богатую жизнь

Православное духовенство имеет право на богатую жизнь. Об этом в эфире телеканала «Союз» заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) Александр Сахненко.

По словам Сахненко, предположение, которое возникает у россиян при виде дорогой собственности священников о том, что те приобрели имущество на церковные деньги, — ложное. «Возникает ощущение: ну как же, он же батюшка, у него же не может быть таких денег. Подождите, как это не может?» — заявил он. Священник добавил, что имущество священники могут получать в наследство, через покупку в кредит, или благодаря прихожанам, сделавшим батюшке подарок.

В частности, он вспомнил историю с яхтой, которую приписывали главе РПЦ патриарху Кириллу. Защищая право священников на богатство, он заявил, что эта яхта как концепт может быть соотнесена с любым российским батюшкой. «Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему на ней катаются, я говорю: "Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже, и яхта Митрополита Никодима, и яхта батюшки Василия из села"», — защитил право священнослужителей жить в комфорте Сахненко.

Он отметил, что факт принадлежности яхты патриарху надо еще доказать, а кроме того, даже если она действительно принадлежит Кириллу, то Сахненко не видит в этом ничего плохого.

Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев призвал разрешить детям работать с 7-8 лет, поскольку затянувшееся детство мешает строить семейную жизнь в будущем.