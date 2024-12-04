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16:40, 4 декабря 2024Экономика

Расселение разрушающегося дома в российском городе взял на контроль Следком

Бастрыкин заинтересовался расселением аварийного дома в Томске
Виктория Клабукова
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Томске жильцы разваливающегося многоквартирного дома годами бьются за его расселение. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России, передает пресс-служба ведомства.

В обветшалом состоянии находится дом в переулке Целинном. Ввиду износа коммуникаций в здании 1977 года постройки подвалы залиты нечистотами, в квартирах стоит запах сырости. Не выдерживают и перекрытия: фундамент постепенно разрушается, обваливаются полы, трещат стены. И повышенная влажность лишь усугубляет проблему.

Постройку, как сообщается, признали аварийной еще в 2020 году, однако с тех пор подвижек не было. Успеха не принесли и многочисленные обращения собственников. С бездействием местных властей решили бороться в надзорных органах. Дело взял под контроль глава Следственного комитета (Следком) Александр Бастрыкин. Председатель ведомства поручил проверить ситуацию с расселением дома и доложить ему о промежуточных результатах.

Ранее Следственный комитет обратил внимание на регулярные коммунальные аварии в жилом доме в городе Балахне Нижегородской области. Подвал здания вековой постройки вечно затапливает канализацией, из-за сырости в квартирах завелись насекомые. Помещение из-за фекального потопа невозможно использовать в качестве бомбоубежища.

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