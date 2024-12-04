Трамп попросил прекратить одно из дел после помилования Байденом сына

Трамп просил закрыть дело о выплате актрисе по примеру решения о Хантере Байдене

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал суд прекратить дело о выплате порноактрисе Сторми Дэниелс по примеру решения действующего главы государства Джо Байдена о помиловании сына Хантера. Об этом сообщает NBC News.

«Решение о 10-летнем помиловании Хантера Байдена касается любых преступлений, обвинен он в них или нет, президент Байден счел, что его сын подвергся "избирательному и нечестному преследованию"», — утверждается в ходатайстве защиты республиканца. Кроме того, адвокаты избранного президента США также сочли применимым к его делу аргумент о том, что в уголовный процесс против Хантера Байдена вмешалась политика.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг «занимался именно таким политическим театром, который осудил президент Байден», считают юристы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова сообщила, что помилование Байденом Хантера является саморазоблачением, так как американский президент изначально знал, что не допустит вступления обвинительного приговора в силу.