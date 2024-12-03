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09:58, 3 декабря 2024Мир

В МИД России высказались о помиловании Байденом своего сына

Захарова: помилование Байденом своего сына Хантера является саморазоблачением
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Помилование действующим президентом США Джо Байденом своего сына Хантера является саморазоблачением, так как он изначально знал, что не допустит вступления обвинительного приговора в силу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Для меня заявление Байдена о том, что он решил помиловать своего сына Хантера, является саморазоблачением с точки зрения позиции президента США по одной простой причине: он неоднократно заявлял, что никогда не будет вмешиваться в судебное расследование, а также в вынесение приговора своему сыну», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, Байден «в течение всего этого времени» выбрал такую стратегию, что «какой бы приговор не вынесли Хантеру, он все равно бы его отменил».

Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам. По его словам, судебный процесс был «несправедливым и нарушал принципы правосудия». Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

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