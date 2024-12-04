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13:49, 4 декабря 2024Силовые структуры

Троих россиян осудили за эксплуатацию рабского труда инвалидов

Суд в Казани дал по 8 лет трем участникам ОПГ за эксплуатацию труда инвалидов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Казани огласил приговор в отношении трех участников организованной группы (ОПГ), которые поставили в зависимое положение четырех инвалидов и использовали их рабский труд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Татарстана.

Соучастников признали виновными по пункту «а» части 3 статьи 127.1 («Торговля людьми») и части 3 статьи 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ. Один из них получил 8 лет и 2 месяца колонии строгого режима, а двое других — по 8,5 года колонии общего режима.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год злоумышленники поставили в зависимое положение четырех инвалидов и, угрожая применением насилия, бесплатно использовали их труд для попрошайничества денег у местных жителей. Свою вину они не признали.

Ранее стало известно, что два брата в Волгодонском районе Ростовской области пойдут под суд за использование рабского труда на сельхозугодьях.

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