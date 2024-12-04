Туристка делала селфи и выпала из движущегося поезда на Шри-Ланке

Newswire: испанская туристка делала селфи и выпала из поезда на Шри-Ланке

Испанская туристка делала селфи и выпала из движущегося поезда на Шри-Ланке. Об этом пишет Newswire.

Во время фотографирования 37-летняя женщина, имя которой не приводится, стояла на подножке вагона. Она врезалась в опору линии электропередачи около железнодорожной станции Идалгашинна и упала. Иностранку доставили на машине скорой помощи в больницу города Нувара-Элия с серьезными травмами.

Это не первый подобный инцидент с участием туристов на Шри-Ланке. В январе аналогичный несчастный случай произошел рядом с городом Элла с россиянкой, которая ехала с курорта Хиккадува.