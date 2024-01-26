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13:58, 26 января 2024Путешествия

Российская туристка попыталась сделать селфи и выпала из поезда на Шри-Ланке

Newswire: россиянка выпала из поезда при попытке сделать селфи на Шри-Ланке

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Российская туристка выпала из поезда при попытке сделать селфи на Шри-Ланке. Об этом пишет местное издание Newswire.

По данным источника, инцидент произошел рядом с городом Элла. 25-летняя россиянка ехала туда с курорта Хиккадува. Во время поездки она решила сделать селфи, но не удержалась и упала. Уточняется, что путешественницу с травмами доставили в больницу Демодара.

Ранее другая туристка на глазах у друзей сорвалась с края 50-метровой скалы во время селфи в Австралии. Путешественницу доставили в больницу со множественными переломами.

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      Марина Черняк
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