Туристка описала Дагестан фразой «плескаться в канализации — такая себе перспектива»

Российская туристка побывала в Дагестане и призналась, что была «безмерно разочарована» отдыхом. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания рассказала, что через весь Каспийск протекает канал со сточными водами, куда попадает вся канализация города. По ее словам, он напрямую впадает в море, и никакой очистки там нет. «Плескаться в канализации — такая себе перспектива! Несмотря на это, туризм в городе процветает. Пляжи забиты людьми», — такой фразой описала Каспийск туристка.

Она также отметила, что из-за наплыва отдыхающих с приближением летнего сезона хозяева жилья стали выселять своих квартирантов и сдавать его туристам посуточно. «В связи с этим у многих местных проявляется откровенная ненависть ко всем, кто приезжает отдыхать», — пояснила автор отзыва.

Кроме того, туристка пожаловалась на высокие цены на жилье в Каспийске. По ее словам, стандартный гостиничный номер стоит от 10 тысяч рублей в сутки, а квартира со средним ремонтом — от 3,5 тысячи.

Россиянка предупредила соотечественников, которые собираются ехать в этот регион, что одеваться там нужно скромно и женщинам, и мужчинам. «Несоблюдение этого правила может привести к неожиданным последствиям. За такое легко можно отхватить», — добавила она.

Ранее другая российская туристка побывала в Дагестане и оказалась разочарована грубостью сотрудников отеля и плохим сервисом. По ее словам, в номерах было уютно, однако уборкой там никто не занимался.