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16:28, 4 декабря 2024Бывший СССР

Украинский военный психолог назвал причину дезертирства в ВСУ

Украинский военный психолог: причиной дезертирства в ВСУ является истощение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Основной причиной дезертирства бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подразделений является истощение. Об этом заявил военный психолог 68-ой егерской бригады ВСУ Роман Городецкий, передает УНИАН.

«Основная причина того, что военнослужащие идут в СОЧ (самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру»), всем известна — это физическое и психоэмоциональное истощение», — подчеркнул украинский психолог.

Городецкий назвал причиной увеличения случаев дезертирства из ВСУ в 2024 году критическую ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что значительная часть солдат на фоне проблем на фронте не имела возможность уйти в отпуск, а также пройти психологическое или физическое восстановление.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило о 60 тысячах дел о дезертирстве из ВСУ за 10 месяцев 2024 года. Как отмечает FT, количество возбужденных уголовных дел за десять месяцев почти вдвое превышает их число за предыдущие два года.

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