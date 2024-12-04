В Белоруссии раскрыли отношение к расширению Союзного государства

МИД Белоруссии: другие страны могут присоединиться к союзному договору

Договор о создании Союзного государства открыт для присоединения к нему других стран. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.

Дипломат пояснил, что формально документ позволяет подписать документ всем странам, которые полностью разделяют все концептуальные подходы, решения, уже принятые Москвой и Минском. «Если государство будет готово присоединиться, эта заявка будет внимательно рассмотрена на уровне наших глав государств и правительств. Отторжения на этот счет у нас нет», — сказал он.

В октябре посол России в Минске Борис Грызлов раскрыл детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией. «Он предусматривает, в том числе, порядок действий сторон в условиях возникновения реальной угрозы суверенитету одного или обоих наших государств», — пояснил он, добавив, что внешние границы Союзного государства представляют собой единое оборонное пространство.