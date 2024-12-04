Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:43, 4 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о практически уничтоженной промышленности Донбасса за десять лет конфликта

Министр энергетики ДНР Епифанов: промышленность Донбасса практически уничтожена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Министр угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР) Денис Епифанов заявил ТАСС, что промышленность Донбасса практически уничтожена за десять лет конфликта.

Он напомнил, что традиционно регион был представлен добычей угля, шахтерами, богатыми предприятиями по угледобыче.

«Десять лет беспрерывной войны практически полностью уничтожили региональную экономику, включая углепром», — подчеркнул Епипфанов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все угольные шахты на взятых под контроль территориях республики находятся в плачевном состоянии. По его словам, уже сейчас однозначно можно сказать, что ситуация крайне сложная.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон анонсировал скорый выход его интервью с Лавровым

      Россиянка описала школу в США фразой «шок-контент»

      Ермак встретится со спецпосланником Трампа по Украине

      Мужчины перечислили удивляющие их стереотипы о сексуальности

      В Евросоюзе сообщили о рекордно низкой рождаемости в 2023 году

      Ученые предупредили о наступлении «зловещей эпохи»

      Крокодил утащил мывшего лодку мужчину

      Предсказано будущее цен на авто в России

      На Украине мобилизовали пациента психдиспансера с множеством судимостей

      Советник президента Южной Кореи по нацбезопасности подал в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше