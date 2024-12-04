В ДНР заявили о практически уничтоженной промышленности Донбасса за десять лет конфликта

Министр энергетики ДНР Епифанов: промышленность Донбасса практически уничтожена

Министр угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР) Денис Епифанов заявил ТАСС, что промышленность Донбасса практически уничтожена за десять лет конфликта.

Он напомнил, что традиционно регион был представлен добычей угля, шахтерами, богатыми предприятиями по угледобыче.

«Десять лет беспрерывной войны практически полностью уничтожили региональную экономику, включая углепром», — подчеркнул Епипфанов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все угольные шахты на взятых под контроль территориях республики находятся в плачевном состоянии. По его словам, уже сейчас однозначно можно сказать, что ситуация крайне сложная.