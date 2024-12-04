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19:11, 4 декабря 2024Бывший СССР

В Генштабе ВСУ заявили о напряженной ситуации на фронте

Генштаб ВСУ: ситуация на фронте остается сложной и напряженной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Ситуация на фронте остается для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается напряженной. Об этом в Telegram заявила пресс-служба Генерального штаба украинских войск.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — говорится в публикации Генштаба.

Отмечается, что наиболее интенсивные бои велись на покровском и торецком направлениях.

Ранее стало известно, что российские войска за три месяца наступления в Донбассе взяли под контроль более 60 населенных пунктов. На карте продвижения видны основные удары ВС России — в направлении Курахово и Великой Новоселки. Кроме того, она показывает, какими темпами силы РФ взяли под контроль крупные населенные пункты — Угледар, Горняк, Украинск и Селидово.

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