Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 4 декабря 2024Мир

В Германии предупредили об опасности «большой европейской войны»

В Германии предупредили об опасности «большой европейской войны» из-за Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Германии предупредили об опасности «большой европейской войны» из-за конфликта на Украине. Об этом в открытом письме написали лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер в числе еще 36 немецких политических деятелей, передает ТАСС.

Опубликованное письмо, названное «Без одной минуты двенадцать», направлено в адрес немецких политиков. «Никогда еще со времени окончания Второй мировой войны угроза ядерной войны в Европе не была так велика, как сейчас», — сказано в письме.

Вагенкнехт и другие подписавшиеся призвали предотвратить катастрофу.

Ранее Россия и Белоруссия приняли решение внести корректировки и пересмотреть подходы к применению ядерного оружия из-за новых технологий. Заместитель главы белорусского МИД Игорь Назарук заявил, что Москва и Минск видят использование новейших технологий в сфере вооружений и это, по его словам, «не могло не повлиять на корректировку».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      МВД проверит слова российского губернатора о коррупции в футболе

      Путин заявил о превосходстве китайских автомобилей над европейскими

      Регина Тодоренко откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости

      Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше