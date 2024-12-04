В Германии предупредили об опасности «большой европейской войны» из-за Украины

В Германии предупредили об опасности «большой европейской войны» из-за конфликта на Украине. Об этом в открытом письме написали лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер в числе еще 36 немецких политических деятелей, передает ТАСС.

Опубликованное письмо, названное «Без одной минуты двенадцать», направлено в адрес немецких политиков. «Никогда еще со времени окончания Второй мировой войны угроза ядерной войны в Европе не была так велика, как сейчас», — сказано в письме.

Вагенкнехт и другие подписавшиеся призвали предотвратить катастрофу.

Ранее Россия и Белоруссия приняли решение внести корректировки и пересмотреть подходы к применению ядерного оружия из-за новых технологий. Заместитель главы белорусского МИД Игорь Назарук заявил, что Москва и Минск видят использование новейших технологий в сфере вооружений и это, по его словам, «не могло не повлиять на корректировку».