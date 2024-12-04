В ЛДПР ответили на данные о выдвижении дочери Жириновского на выборы в Госдуму

Вопрос о выдвижении дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко на выборы в Госдуму в 2026 году еще не обсуждался. Об этом заявила замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар, передает ТАСС.
«Анастасия — член команды. Что касается выдвижений, этот вопрос пока не обсуждается», — сказала она.
Кавшар добавила, что дочь политика участвует в жизни ЛДПР по направлению сохранения наследия Жириновского. Боцан-Харченко, как отметила Кавшар, стала управляющим фонда Жириновского.
О выдвижении дочери Жириновского в Госдуму сообщал «Коммерсантъ». Газета со ссылкой на замглавы ЛДПР Станислава Наумова писала, что Боцан-Харченко может оказаться практически на вершине предвыборного партийного списка и занять в списке второе место — сразу после действующего главы ЛДПР Леонида Слуцкого.