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13:57, 4 декабря 2024Россия

В ЛДПР ответили на данные о выдвижении дочери Жириновского на выборы в Госдуму

ЛДПР: вопрос о выдвижении дочери Жириновского в Госдуму пока не обсуждается
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вопрос о выдвижении дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко на выборы в Госдуму в 2026 году еще не обсуждался. Об этом заявила замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар, передает ТАСС.

«Анастасия — член команды. Что касается выдвижений, этот вопрос пока не обсуждается», — сказала она.

Кавшар добавила, что дочь политика участвует в жизни ЛДПР по направлению сохранения наследия Жириновского. Боцан-Харченко, как отметила Кавшар, стала управляющим фонда Жириновского.

О выдвижении дочери Жириновского в Госдуму сообщал «Коммерсантъ». Газета со ссылкой на замглавы ЛДПР Станислава Наумова писала, что Боцан-Харченко может оказаться практически на вершине предвыборного партийного списка и занять в списке второе место — сразу после действующего главы ЛДПР Леонида Слуцкого.

ЖЗЛ
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