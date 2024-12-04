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20:07, 4 декабря 2024Бывший СССР

В Молдавии 40 процентов граждан выступили против партии Санду

В Молдавии 40 процентов граждан не хотели бы видеть партию Санду в будущем
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Vadim Ghirda / AP

В Молдавии 40 процентов граждан из числа опрошенных не хотели бы видеть представителей правящей партии «Действие и солидарность» в будущем созыве парламента. Об этом пишет Институт маркетинга и социологических опросов IMAS.

Опрос проводился среди 390 респондентов при населении республики в 3,5 миллиона человек. Предпочтение они отдают в основном Партии социалистов экс-президента Игоря Додона.

Парламентские выборы в Молдавии должны состояться в 2025 году. При приходе оппозиции партии президента Майи Санду на них, она может лишится части полномочий. Это может повлиять на курс в Европейский союз, против которого выступают социалисты.

Ранее глава Партии социалистов Игорь Додон заявил о намерении инициировать процедуру вотума недоверия правительству Молдавии, которое состоит из представителей партии Майи Санду. Кроме того, он рассказал о необходимости досрочно провести парламентские выборы.

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