В Молдавии 40 процентов граждан выступили против партии Санду

В Молдавии 40 процентов граждан не хотели бы видеть партию Санду в будущем

В Молдавии 40 процентов граждан из числа опрошенных не хотели бы видеть представителей правящей партии «Действие и солидарность» в будущем созыве парламента. Об этом пишет Институт маркетинга и социологических опросов IMAS.

Опрос проводился среди 390 респондентов при населении республики в 3,5 миллиона человек. Предпочтение они отдают в основном Партии социалистов экс-президента Игоря Додона.

Парламентские выборы в Молдавии должны состояться в 2025 году. При приходе оппозиции партии президента Майи Санду на них, она может лишится части полномочий. Это может повлиять на курс в Европейский союз, против которого выступают социалисты.

Ранее глава Партии социалистов Игорь Додон заявил о намерении инициировать процедуру вотума недоверия правительству Молдавии, которое состоит из представителей партии Майи Санду. Кроме того, он рассказал о необходимости досрочно провести парламентские выборы.

