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02:00, 4 декабря 2024Россия

В Новороссийске на фоне угрозы атаки беспилотников сработали системы ПВО

Глава Новороссийска Кравченко сообщил о работе ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Новороссийске на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он, призвав горожан не находиться на открытом пространстве.

До этого в Новороссийске сработала сирена — сигнал «Внимание всем» из-за угрозы атаки БПЛА.

Накануне ночью украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили в небе над Брянской областью, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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