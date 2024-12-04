В Подмосковье начали розыск охотника на байкеров

В Солнечногорске начался розыск неизвестного, ставившего ловушки для байкеров

В Подмосковье начался розыск «охотника», ставившего ловушки для байкеров. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

В ведомстве обратили внимание на новостной телесюжет, в котором сообщалось, что в Солнечногорске неизвестный начал самовольно бороться с шумом мотоциклов, растягивая веревки между деревьями. В результате один из байкеров врезался в ловушку и получил травму, повлекшую тяжкий вред здоровью.

СК по Московской области возбудил уголовное дело. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее депутаты предложили МВД обязать байкеров использовать специальные вставки в глушители при езде в черте города. Такие устройства, именуемые в мотосреде «флейты», позволяют значительно снизить шум от двигателя. Сейчас наказание за сверхнорматившый шум для мотоциклистов составляет 500 рублей. При этом, отмечают парламентарии, один байкер способен разбудить звуками своей езды целый жилой район.