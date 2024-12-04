Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:54, 4 декабря 2024Силовые структуры

В Подмосковье начали розыск охотника на байкеров

В Солнечногорске начался розыск неизвестного, ставившего ловушки для байкеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Подмосковье начался розыск «охотника», ставившего ловушки для байкеров. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

В ведомстве обратили внимание на новостной телесюжет, в котором сообщалось, что в Солнечногорске неизвестный начал самовольно бороться с шумом мотоциклов, растягивая веревки между деревьями. В результате один из байкеров врезался в ловушку и получил травму, повлекшую тяжкий вред здоровью.

СК по Московской области возбудил уголовное дело. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее депутаты предложили МВД обязать байкеров использовать специальные вставки в глушители при езде в черте города. Такие устройства, именуемые в мотосреде «флейты», позволяют значительно снизить шум от двигателя. Сейчас наказание за сверхнорматившый шум для мотоциклистов составляет 500 рублей. При этом, отмечают парламентарии, один байкер способен разбудить звуками своей езды целый жилой район.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России назвали тревожной ситуацию в Южной Корее. Как там развивались события после введения военного положения?

      Аналитик раскрыл подвох вкладов под 30 процентов годовых

      Еще один кандидат в администрацию Трампа отказался от должности

      Пропавшего политика обвинили в расправе над членом секты

      Разлюбившей мужа и страшащейся думать о разводе женщине дали совет

      В Новороссийске на фоне угрозы атаки беспилотников сработали системы ПВО

      В Подмосковье начали розыск охотника на байкеров

      В РАН назвали упавший в Якутии астероид уникальным

      В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

      Песков оценил возможность начала переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше