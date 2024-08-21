Депутаты предложили установить «флейты» шумным байкерам

«Ъ»: депутаты предложили МВД способ защитить граждан от шумных байкеров

Депутаты предложили МВД обязать байкеров использовать специальные вставки в глушители при езде в черте города. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Такие устройства, именуемые в мотосреде «флейты», позволяют значительно снизить шум от двигателя. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов указал, что такие гасители звука способны снизить уровень шума с 90 до 65 децибелл.

Сейчас наказание за сверхнорматившый шум для мотоциклистов составляет 500 рублей. При этом, отмечают парламентарии, один байкер способен разбудить звуками своей езды целый жилой район.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрепить норму, согласно которой у полицейских будет право в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспортных средств за шумную езду.

В свою очередь, член комитета нижней палаты по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение, что Госдуме надо проработать уровень наказания для владельцев шумных авто. Он напомнил, что эксплуатировать автомобиль можно, только если он соответствует техническим условиям. Кроме того, машину нельзя переоборудовать без разрешения ГАИ.