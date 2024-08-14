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10:00, 14 августа 2024Россия

В Госдуме предложили аннулировать регистрацию авто за одно нарушение

Депутат Хамзаев предложил аннулировать регистрацию за езду на шумном авто

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил законодательно закрепить норму, согласно которой предлагается аннулировать регистрацию транспортных средств за езду на шумном автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, информацию о нарушении сотрудники ГАИ в том числе смогут получить с камер с микрофонами — такие уже установлены на улицах Москвы. Хамзаев подчеркнул, что жители Санкт-Петербурга, Москвы, Махачкалы, Ростова, Пятигорска, Краснодара, Набережных Челнов и Красноярска жалуются на шум от автомобилей.

За шумный выхлоп россиян уже стали наказывать в Санкт-Петербурге. Речь идет о водителях как мотоциклов, так и автомобилей — под действие запрета попадают те, кто заменил стандартное оборудование в транспортных средствах на более громкое.

Ранее координатор Московского городского отделения ЛДПР Роман Крастелев выступил с предложением в 50 раз увеличить сумму штрафа за громкий выхлоп автомобилей. Денежное взыскание с водителя, по его мнению, необходимо взимать, если уровень шума его транспортного средства превышает 96 децибел.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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