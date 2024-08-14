В Госдуме предложили аннулировать регистрацию авто за одно нарушение

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил законодательно закрепить норму, согласно которой предлагается аннулировать регистрацию транспортных средств за езду на шумном автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, информацию о нарушении сотрудники ГАИ в том числе смогут получить с камер с микрофонами — такие уже установлены на улицах Москвы. Хамзаев подчеркнул, что жители Санкт-Петербурга, Москвы, Махачкалы, Ростова, Пятигорска, Краснодара, Набережных Челнов и Красноярска жалуются на шум от автомобилей.
За шумный выхлоп россиян уже стали наказывать в Санкт-Петербурге. Речь идет о водителях как мотоциклов, так и автомобилей — под действие запрета попадают те, кто заменил стандартное оборудование в транспортных средствах на более громкое.
Ранее координатор Московского городского отделения ЛДПР Роман Крастелев выступил с предложением в 50 раз увеличить сумму штрафа за громкий выхлоп автомобилей. Денежное взыскание с водителя, по его мнению, необходимо взимать, если уровень шума его транспортного средства превышает 96 децибел.