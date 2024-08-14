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13:15, 14 августа 2024Россия

В Госдуме поддержали идею наказывать владельцев шумных авто

Депутат Ефимов поддержал идею наказывать владельцев шумных авто

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Госдуме надо проработать уровень наказания для владельцев шумных авто, считает член комитета нижней палаты по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Идею ввести санкции за громкий выхлоп он поддержал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрепить норму, согласно которой у полицейских будет право в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспортных средств за шумную езду.

Ефимов напомнил, что эксплуатировать автомобиль можно, только если он соответствует техническим условиям. Кроме того, машину нельзя переоборудовать без разрешения ГАИ.

«Если какой-то части не хватает, допустим, глушителя или зажигателя, значит, машина неисправная, а неисправную машину на линию выпускать нельзя, это знает каждый владелец. Другое дело, у меня такое было однажды, что вышел из строя глушитель, и я вынужден был 10 километров ехать до станции технического обслуживания. Это один вопрос. Другой — когда, особенно ночью, гоняет молодежь, снимает глушители. Примерно 5-7 лошадиных сил добавляется, поэтому они этим балуются», — высказался парламентарий.

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Закон, запрещающий эксплуатировать неисправную машину и превышать предел децибелов, уже есть, но то, что стоит наказывать граждан, на него наплевавших, — правильная постановка вопроса, убежден депутат.

«Отбирать машину или не отбирать — это вопрос дискуссии, но то, что таких людей надо наказывать так, чтобы они в следующий раз не поехали, а не 200 рублей штрафа, конечно, правильная постановка вопроса. А вот уровень наказания надо будет в Госдуме проработать. Я считаю, что правильно. Может быть, для начала штраф 100-200 тысяч, а уж потом отбирать машину», — заключил Ефимов.

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За шумный выхлоп россиян уже стали наказывать в Санкт-Петербурге. Речь идет о водителях как мотоциклов, так и автомобилей, — под действие запрета попадают те, кто заменил стандартное оборудование в транспортных средствах на более громкое.

Ранее координатор Московского городского отделения ЛДПР Роман Крастелев выступил с предложением в 50 раз увеличить сумму штрафа за громкий выхлоп автомобилей. Денежное взыскание с водителя, по его мнению, необходимо взимать, если уровень шума его транспортного средства превышает 96 децибелов.

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      Екатерина Смирная
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