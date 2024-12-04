В РФПИ заявили о сожалении западных инвесторов об уходе с российского рынка

Глава РФПИ Дмитриев: западные инвесторы будут пытаться восстановить позиции в РФ

Многие западные инвесторы жалеют об уходе с российского рынка и будут пытаться вернуться в Россию, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Его цитирует ТАСС.

«Мы видим, что многие западные инвесторы уже жалеют о том, что они ушли с российского рынка. Они понимают, что потеряли позиции на российском рынке, и они также будут пытаться восстанавливать свои позиции», — сказал Дмитриев.

По его мнению, вернуться в Россию им будет трудно, поскольку есть «приоритет для стран Глобального Юга».

Ранее глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что заморозка активов инвесторов из западных стран на счетах типа «С», на которую российские власти пошли весной 2022 года, не позволит привлечь на отечественный рынок качественных инвесторов. Он также призвал быть честными хотя бы перед собой и не мечтать о несбыточном.