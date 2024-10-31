Желание властей России привлечь иностранный капитал назвали иллюзией

Глава набсовета Мосбиржи Швецов призвал не мечтать об инвестициях стран Запада

Заморозка активов инвесторов из западных стран на счетах типа «С», на которую российские власти пошли весной 2022 года, не позволит привлечь на отечественный рынок качественных инвесторов, думать обратное означает пребывать в иллюзии. Об этом заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, передает РБК.

Дискуссия возникла во время сессии Форума биржи по корпоративному управлению после рассуждений замминистра финансов Ивана Чебескова о возможном приходе иностранцев. Швецов призвал быть честными хотя бы перед собой и не мечтать о несбыточном.

Он не исключил, что российский фондовый рынок заинтересует спекулянтов, ищущих быстрый заработок, но они-то ему и не нужны. «Мы должны не любой ценой выполнять какие-то вещи, подвергая абсурду саму систему. Все-таки мы хотим привлечь длинные, хорошие, условно дешевые качественные деньги», — подчеркнул глава Мосбиржи.

На прошлой неделе заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что идею о возвращении инвесторов из недружественных стран на российский фондовый рынок могут реализовать до конца 2024 года. До этого о такой разработке упоминал Чебесков. Речь идет о возможности заводить в российские активы новые средства, а потом без проблем выводить прибыль или все вложения в полном объеме.

При этом, подчеркивают в Минфине, открывать счета «С» для инвестиций не планируется, они останутся заблокированными в качестве компенсации за заморозку российских государственных активов на Западе.

Швецов указал, что без ответа на вопросы о счетах «С» адекватный инвестор для начала посмотрит, что стало с его предшественниками и как российские регуляторы ранее вели себя в сложной ситуации. И тут заморозка станет ключевым препятствием.

Более того, добавил он, идти на российский рынок не хотят и инвесторы из дружественных стран, потому что отсутствие дискуссии по счетам типа «С» их тоже настораживает. Как заключил глава набсовета биржи, ситуация «ставит конкретный крест на любых попытках привлечь качественные иностранные деньги и снижает доверие и к регулятору, и к системе».

Российские власти задумались о привлечении инвесторов из недружественных стран на фоне продолжительного падения фондового рынка, в рамках которого до многолетних минимумов рухнули индексы государственных и корпоративных облигаций.