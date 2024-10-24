В Минфине понадеялись на деньги из недружественных стран до конца года

Минфин анонсировал возвращение иностранцев на фондовый рынок России в 2024 году

Идея по возвращению инвесторов из недружественных стран на российский фондовый рынок может быть реализована до конца 2024 года. Надежду на скорое решение вопроса в комментарии «Коммерсанту» выразил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Он подтвердил, что речь идет о возможности заводить в российские активы новые средства, а потом без проблем выводить прибыль или все вложения в полном объеме. До этого такой законопроект анонсировал другой замминистра финансов Иван Чебесков.

По его словам, речь идет не о том, чтобы разрешить инвестировать в российские активы со счетов типа «С», на которых были заморожены средства иностранцев в качестве компенсации за блокирование российских активов на Западе. Предполагается, что ценные бумаги можно будет покупать на новые деньги, которые власти обещают не блокировать.

Деталей предполагаемого изменения законодательства чиновники не сообщили. Аналитики отмечают, что спрос на российские активы существует из-за их фундаментальной недооценки рынком, но препятствием может стать позиция правительств недружественных стран. Последние выступают против вложения денег в российскую экономику.

Желание вернуть инвестиции из западных стран возникло на фоне снижения российского фондового рынка и проблем с новыми займами. Индекс Мосбиржи вновь опустился ниже 2700 пунктов, а индекс RGBI (индикатор стоимости госдолга), удерживается на уровне ниже 100 пунктов, что наблюдалось только в периоды финансовых кризисов.

Накануне, 23 октября, Минфин признал несостоявшимися два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). В текущем квартале ведомство планировало заимствования на уровне 2,4 триллиона рублей, но пока продажи ОФЗ составили только 73,84 миллиарда.