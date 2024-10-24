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11:27, 24 октября 2024Экономика

Российский фондовый рынок упал до минимума за месяц

Индекс Мосбиржи впервые с середины сентября отступил к 2700 пунктам

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В начале торгового дня в четверг, 24 октября, индекс Мосбиржи упал до минимума более чем за месяц, впервые с 16 сентября приблизившись к 2700 пунктам. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2704,9 пункта. Накануне индекс закрылся на отметке 2735 пунктов, а в общей сложности с локального максимума 30 сентября он потерял уже 150 пунктов.

Поводом для такого движения аналитики называют опасения рынка по поводу ключевой ставки. Заседание совета директоров Центробанка состоится в пятницу, 25 октября, при этом консенсус по поводу решения о ставке слабеет. На фоне последней статистики, свидетельствующей о нарастающей инфляции, все больше аналитиков ожидают роста ставки до 21 процента, а не до 20, а в сохранение на уровне 19 процентов мало кто верит.

Также к многолетним минимальным значениям подходит индекс RGBI, который характеризует динамику государственных облигаций. В четверг он опускался до 99,44 пункта, что близко к 9,35 пункта, достигнутым 9 октября. Ниже индекс RGBI находился только в марте 2022 года.

23 октября Минфин признал несостоявшимися оба первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням. В четвертом квартале этого года министерство планирует занять 2,4 триллиона рублей, но пока удалось продать ОФЗ только на 73,84 миллиарда.

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      Платон Щукин
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