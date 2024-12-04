В России подросток-мигрант жестоко избил одноклассника из-за места за партой

В Калуге уроженец Таджикистана избил одноклассника из-за места за партой

В Калуге 15-летний подросток-мигрант избил одноклассника из-за места за партой. Об этом сообщил источник ИА Regnum.

По данным агентства, уроженец Таджикистана напал на одноклассника в школьном туалете и попросил друзей снять это на видео. Инцидент произошел после того, как сверстник отказался уступить место за партой подростку-мигранту.

«Между подростками возник спор. Рашиду это не понравилось, и он позвал одноклассника в туалет "поговорить", после чего сильно избил», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что администрация школы в тот же день вызвала родителей детей в образовательное учреждение, однако в полицию об инциденте решила не сообщать. Подростка-мигранта поставили на внутришкольный учет. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.

Ранее в одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга сын мигрантов ударил мальчика ногой в лицо и попал на видео. Директор школы рассказал, что подростка-мигранта отправили в Узбекистан.