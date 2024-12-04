В России воспитанника центра содействия связали скотчем из-за одного поступка

В Москве воспитанника центра содействия связали скотчем из-за попытки побега

В Москве 17-летнего воспитанника центра содействия семейному воспитанию «Полярная звезда» связали скотчем и веревками из-за одного поступка. По сведениям Telegram-канала «Осторожно, новости», юноша попытался сбежать и был пойман.

Как пишет издание, в центре находятся подростки без родительского попечения, подростки, оставшиеся сиротами, а также склонные к деструктивному поведению и зависимостям. Воспитанники не раз говорили об издевательствах со стороны сотрудников. По их версии, за небольшие провинности работники центра могут оскорблять их словесно и применять физическое насилие.

17-летнего юношу после побега из центра обнаружили на территории, после чего связали ему руки и ноги веревками и скотчем, а также, по словам одного из воспитанников, избили. Представители центра уверяют, что молодой человек был пьян и вел себя агрессивно, из-за чего воспитатели решили ограничить его физические возможности.

Ранее сообщалось, что в поселке Пионерский Свердловской области подростки избили несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра.