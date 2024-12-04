В российском городе захотели заморозить строительство из-за дефицита воды

Кондратьев потребовал заморозить стройки в Новороссийске из-за дефицита воды

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал заморозить строительство новых жилых комплексов в Новороссийске из-за дефицита воды. Об этом он заявил во время прямой линии, трансляция доступна на Rutube.

Он отметил, что использовать недостающий ресурс таким образом неразумно. «Почему новые микрорайоны в Новороссийске строятся и вводятся в эксплуатацию, если для существующих жителей Новороссийска не хватает воды? А мы новое строим, кто нас умными назовет?» — заявил Кондратьев.

Глава города Андрей Кравченко согласился с губернатором. По его словам, водоснабжение города стало «болью» для жителей Новороссийска.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что золотое время для застройщиков в России закончилось. По его словам, сейчас девелоперы должны ответить государству помощью.