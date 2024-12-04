В российском регионе пять районов остались без света

В пяти районах Амурской области отключили электричество из-за аварии на ТЭЦ

В пяти районах Амурской области частично пропало электричество в связи с аварией на Благовещенской ТЭЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Амурских электросетей.

«Причина вводимых ограничений — отключение части оборудования на Благовещенской ТЭЦ, вызвавшее дефицит мощности в центральном энергорайоне.», — указано в сообщении. 4 декабря с 9:12 по местному времени (3:12 по московскому) начались отключения света в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах региона согласно графику аварийных отключений.

Отмечается, что Амурские электросети также ввели ограничение на потребление электричества в центральном энергорайоне на 50,2 мегаватта. Нормализацию электроснабжения пообещали после ликвидации аварии на ТЭЦ.

Ранее стало известно, что около 880 человек из 74 населенных пунктов Калининского округа Тверской области продолжают оставаться без света уже две недели. По словам главы местной администрации Сергея Румянцева, такое массовое отключение электричества в округе произошло впервые.