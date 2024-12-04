В СВР рассказали о разрушительном влиянии Евросоюза на Молдавию

СВР: вмешательство ЕС в дела Молдавии заложило замедленную бомбу под страну

Евросоюз (ЕС) действует на Молдавию разрушительно, поляризуя общество и закладывая «бомбу замедленного действия» под государственность республики. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Разрушительное воздействие Евросоюза на Молдавию уже привело к катастрофической поляризации местного общества», — указано в сообщении СВР.

Под фундамент государственность республики, таким образом, как сообщает ведомство, была заложена «бомба замедленного действия».

Ранее в СВР сообщили, что глава миссии Европейского союза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс потребовал у Кишинева привлечь к уголовной ответственности лидеров блока «Победа», партий «Возрождение» и «Шанс». Также Кишиневу предписано отстранить от должности руководителя Гагаузии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды.