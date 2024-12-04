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10:02, 4 декабря 2024Бывший СССР

ЕС потребовал от Кишинева привлечь к уголовной ответственности оппозиционеров

СВР РФ: ЕС потребовал от Кишинева привлечь к ответственности оппозиционеров
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Янис Мажейкс

Янис Мажейкс. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава миссии Европейского союза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс потребовал у Кишинева привлечь к уголовной ответственности лидеров блока «Победа», партий «Возрождение» и «Шанс». Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

Мажейкс потребовал от Молдавии под любым предлогом привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных объединений. Также Кишиневу предписано отстранить от должности руководителя Гагаузии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды. Ведомство заключило, что ЕС все больше рассматривает Молдавию как своего вассала.

Ранее член Конституционного суда Молдавии Сергей Цуркану заявил, что орган не должен был утверждать пункт о стремлении страны в Европейский союз. Он заявил, что итоги референдума не отражают воли всего народа и поэтому КС не должен был утверждать его итоги.

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