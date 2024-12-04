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06:37, 4 декабря 2024Бывший СССР

В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции

Очередной митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием по улицам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции, который начался во вторник, 3 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что колонна из около сотни митингующих в ночь на среду прошла по улицам Тбилиси, все дальше удаляясь от центра города. Постепенно некоторые участники митинга покидали шествие.

Очередная акция протеста началась в грузинской столице вечером во вторник у здания парламента. Постепенно полицейские оттеснили митингующих к проспекту Руставели, а затем к мэрии города. Протестующие использовали пиротехнику против охранников правопорядка.

Ранее сотрудник RT пострадал во время освещения беспорядков в Тбилиси. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, уточнив, что оператор получил химический ожог глаза.

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