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00:31, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Оператор RT пострадал во время протестов в Тбилиси

Оператор RT получил ожог глаза в ходе протестов в Тбилиси
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Сотрудник RT пострадал во время освещения беспорядков в Тбилиси. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Она уточнила, что оператор получил химический ожог глаза.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что оппозиция потерпела неудачу на митингах в Тбилиси в попытках воплотить сценарий украинского Майдана. По его словам, несмотря на координированные попытки, «нацмайдан» в республике провалился.

Накануне в ходе акции протеста в Грузии сотрудники МВД республики задержали 34 оппозиционера. Сообщается также о задержании граждан, бросавших в ходе уличных беспорядков пиротехнику и зажигательные смеси в сотрудников полиции.

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