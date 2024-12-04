Оператор RT пострадал во время протестов в Тбилиси

Оператор RT получил ожог глаза в ходе протестов в Тбилиси

Сотрудник RT пострадал во время освещения беспорядков в Тбилиси. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Она уточнила, что оператор получил химический ожог глаза.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что оппозиция потерпела неудачу на митингах в Тбилиси в попытках воплотить сценарий украинского Майдана. По его словам, несмотря на координированные попытки, «нацмайдан» в республике провалился.

Накануне в ходе акции протеста в Грузии сотрудники МВД республики задержали 34 оппозиционера. Сообщается также о задержании граждан, бросавших в ходе уличных беспорядков пиротехнику и зажигательные смеси в сотрудников полиции.