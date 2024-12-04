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10:46, 4 декабря 2024Мир

Варшава решила не защищать украинское небо установленными в Польше ПВО

Установленные в Польше западные системы ПВО не будут защищать небо над Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Западные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и NASAMS, которые Германия и Норвегия вскоре временно разместят в Польше, не будут защищать небо над Украиной. О таком решении сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что зона действия систем не будет включать Украину. «Они защищают воздушное пространство стран НАТО», — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киеву срочно необходимы поставки минимум 20 систем ПВО от стран Запада. Сибига потребовал немедленных поставок десятков систем ПВО перед заседанием совета министров «Украина — НАТО». По мнению главы МИД, это поможет избежать блэкаутов после ударов Вооруженных сил России в течение зимы.

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