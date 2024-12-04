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14:20, 4 декабря 2024Экономика

Венгрия попросила послаблений в оплате российского газа

Сийярто: Венгрия попросила США об исключениях в санкциях против Газпромбанка
Вячеслав Агапов
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Венгрия попросила США об исключениях в санкциях против Газпромбанка. О послаблениях для европейской страны, которые позволили бы продолжать оплачивать российский газ, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, его слова приводит газета «Известия».

Представитель Венгрии обсудил возможность ослабить ограничения с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Мы направили запрос в соответствующие органы, чтобы для Газпромбанка было сделано исключение из санкций при проведении платежей за природный газ», — пояснил Сийярто.

По словам чиновника, в подобном исключении нет ничего необычного, так как в США уже сделали подобные послабления для ряда российских организаций, через которые оплачиваются поставки урана.

Газпромбанк стал ключевой организацией для оплаты российского газа весной 2022 года, когда президент России Владимир Путин поручил проводить все платежи в рублях. Следующие два с половиной года такой статус позволял организации избегать санкций, под которые попали все остальные крупнейшие российские банки.

Минфин США ввел санкции против БКС-банка, банка «Центрокредит» и ряда других кредитных организаций 21 ноября. Под ограничения попали более 50 российских банков с международными связями, в том числе Газпромбанк, через который оплачиваются поставки российского газа, свыше 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что рестрикции США не повлияли на расчеты за поставки топлива из РФ. Евросоюз старается избавиться от закупок российского газа и диверсифицировать источники закупки газа, и в текущий момент не видит перебоев в поставках, подчеркнула Итконен.

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