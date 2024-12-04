Врачи задумались о присвоении инвалидности актеру «Квартета И»

Mash: актеру «Квартета И» Демидову грозит инвалидность из-за почек

Актеру театра «Квартет И» Александру Демидову грозит инвалидность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У артиста выявили серьезные заболевания почек и других органов, при этом разнообразная комплексная терапия не помогала. Также Демидов сильно набрал вес из-за стресса от болезни жены.

Актеру прописали препараты, подавляющие иммунитет, также ему показана строгая диета и постоянное наблюдение у врачей.

В апреле российский актер Михаил Казаков, исполнивший роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», рассказал о съемках с инвалидностью. По его словам, он предупредил продюсеров о сложностях со здоровьем, но съемки прошли легко. «Тело забыло про инвалидность. Вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе», — поделился он. Несколько лет назад Казаков упал с 12-метровой высоты во время фотосъемки. Актер перенес операцию на ногах и оказался прикован к инвалидному креслу.