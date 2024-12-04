Заезд российского велосипедиста-штурмовика по минному полю в зоне СВО сняли на видео

Боец ВС России на велосипеде повел БМП через минное поле и попал на видео

Боец Вооруженных сил (ВС) России на велосипеде повел военную технику в атаку через минное поле в зоне специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

По информации издания, штурмовик хорошо знал карту минного поля, поэтому поехал впереди бронемашины пехоты (БМП) — так он смог провести сослуживцев безопасным путем.

Видео заезда велосипедиста сняли с контролирующего ситуацию дрона. Операторы беспилотника были в шоке от безрассудства военнослужащего и не могли поверить, что тот в самом деле отправился на минное поле на велосипеде. «Да ну (...) Он в натуре на велике катит», — прокомментировали видео бойцы за кадром.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО нашли двойника Жириновского.