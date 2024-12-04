Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 4 декабря 2024Россия

Заезд российского велосипедиста-штурмовика по минному полю в зоне СВО сняли на видео

Боец ВС России на велосипеде повел БМП через минное поле и попал на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Боец Вооруженных сил (ВС) России на велосипеде повел военную технику в атаку через минное поле в зоне специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

По информации издания, штурмовик хорошо знал карту минного поля, поэтому поехал впереди бронемашины пехоты (БМП) — так он смог провести сослуживцев безопасным путем.

Видео заезда велосипедиста сняли с контролирующего ситуацию дрона. Операторы беспилотника были в шоке от безрассудства военнослужащего и не могли поверить, что тот в самом деле отправился на минное поле на велосипеде. «Да ну (...) Он в натуре на велике катит», — прокомментировали видео бойцы за кадром.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО нашли двойника Жириновского.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Чечне

      Украинские дроны-камикадзе атаковали аэродром в Рязани

      На СВО нашли двойника Жириновского. Он участвует в боях под Часовым Яром и имеет медали за Бахмут

      Россиянам начислили рекордное количество налоговых пеней и штрафов

      Изъятые в российском регионе у браконьеров 250 килограммов черной икры попали на видео

      ЕС потребовал от Кишинева привлечь к уголовной ответственности оппозиционеров

      Захарова в двух словах описала Южную Корею

      На россиян оформляли многомиллионные долги в микрозаймах. Как мошенники получали доступ к их «Госуслугам»?

      Следствие оценило размер ущерба по делу бывшего замминистра транспорта России

      В Южной Корее не исключили провокацию конфликта с КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше