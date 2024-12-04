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17:54, 4 декабря 2024Мир

Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ

Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на заседание СМИД ОБСЕ
Семен Александров (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет 5-6 декабря, с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств». Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Особое внимание будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе на предстоящее заседание СМИД. Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России» — подчеркнули в ведомстве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что проблема с выдачей виз российским дипломатам и официальным лицам возникает все время вопреки существующим договоренностям. Дипломат добавил, что подобная ситуация не является приемлемой для Москвы. По его словам, Россия будет решать данный вопрос на уровне арбитража.

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