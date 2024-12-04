Захаровой аннулировали мальтийскую визу на СМИД ОБСЕ

Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на заседание СМИД ОБСЕ

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет 5-6 декабря, с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств». Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Особое внимание будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе на предстоящее заседание СМИД. Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России» — подчеркнули в ведомстве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил, что проблема с выдачей виз российским дипломатам и официальным лицам возникает все время вопреки существующим договоренностям. Дипломат добавил, что подобная ситуация не является приемлемой для Москвы. По его словам, Россия будет решать данный вопрос на уровне арбитража.