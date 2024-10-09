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10:58, 9 октября 2024Мир

В МИД России оценили ситуацию с выдачей виз дипломатам

Замглавы МИД Вершинин: проблема с выдачей виз возникает все время

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Проблема с выдачей виз российским дипломатам и официальным лицам возникает все время вопреки существующим договоренностям. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«С точки зрения посещения таких мероприятий на территории США, мы не можем быть удовлетворены, потому что все время продолжаются и возникают проблемы с получением виз (...) В этот раз могу подтвердить, что не дали визу члену российской официальной делегации, руководителю комитета Госдумы России Леониду Слуцкому и еще ряду людей», — рассказал дипломат.

Вершинин подчеркнул, что подобная ситуация не является приемлемой для Москвы. По его словам, Россия будет решать данный вопрос на уровне арбитража.

2 сентября экс-посол в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти не выдают визы учителям школы при посольстве России в Вашингтоне. Посол отметил, что из-за отказа американской стороны некоторые учителя не смогли приехать вовремя, однако выразил уверенность в том, что они смогут приехать в ближайшее время.

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      Максим Габриелян
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