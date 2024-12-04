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13:30, 4 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский уволил своего представителя в Крыму

Зеленский отправил в отставку представителя президента Украины в Крыму Ташеву
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку своего представителя в Крыму Тамилу Ташеву. Об этом сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Уволить Ташеву Тамилу Равильевну с должности постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым согласно поданному ей заявлению», — говорится в тексте указа.

Зеленский назначил Ташеву на должность своего представителя 19 апреля 2022 года.

Ташева стала известна скандальными заявлениями о намерении «выдворить» россиян с территории полуострова в случае его возвращения под контроль Украины. Также представительница Зеленского заявляла, что в случае присоединения Крыма к Украине полуостров хотят засадить медицинской марихуаной.

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