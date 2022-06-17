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На Украине захотели вернуть Крым военным путем и «выдворить россиян»

Представитель президента Украины Ташева заявила о намерении вернуть Крым военным путем

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подходы Киева к вопросу возвращения Крыма после 24 февраля изменились, и теперь власти планируют решить этот вопрос военным путем. Об этом заявила представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева, пишет РИА Новости.

По ее словам, руководство республики хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) были первыми, кто вступит на полуостров перед его реинтеграцией в состав страны. Ключевая позиция Киева в этом вопросе — «возвращение территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны».

Она также заявила о намерении Киева «выдворить» из Крыма россиян, которые поселились на полуострове после 2014 года. Компромиссы с Москвой по этому вопросу Ташева исключила.

Ранее в Верховной Раде пожаловались, что получаемого из западных стран оружия не хватит для начала масштабного контрнаступления ВСУ. Депутаты полагают, что ситуация не изменится и после отправки на фронт современной техники НАТО.

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Алевтина Запольская
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