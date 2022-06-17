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В Верховной Раде пожаловались на недостаток оружия НАТО

Депутат Рады Вениславский заявил, что западного оружия не хватит для контрнаступления ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Объема западных вооружений, который получает Киев от стран НАТО, недостаточно для начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически ни на одном участке фронта. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, его слова цитирует РИА Новости.

Парламентарий считает, что Украина будет испытывать нехватку оружия даже после того, как в страну прибудут обещанные европейцами реактивные системы залпового огня и бронетехника. К тому же эта партия, по его словам, еще очень нескоро окажется на передовой.

«Количество реально переданного оружия, к огромному сожалению, не позволяет говорить про то, что мы можем быть полностью довольными такими результатами», — пожаловался Вениславский.

Ранее стало известно, что Франция передаст Украине по крайней мере четверть гаубиц из своего запаса. Речь идет о 76 артиллерийских установках Caesar. Дальность стрельбы этих пушек достигает 40 километров.

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Алевтина Запольская
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