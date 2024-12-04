Зеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии

Зеленский заявил, что намерен вмешаться в ситуацию в Грузии и ввести санкции

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале выразил недовольство действиями избранных властей Грузии.

Украинский лидер заявил, что намерен вмешаться в ситуацию. Политик подчеркнул, что Киев готовит санкции против Грузии. «Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами относительно конкретных действий [в отношении властей Грузии]», — подчеркнул украинский лидер.

Акция протеста началась в Грузии 28 ноября после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в Европейский союз до 2028 года.

Кобахидзе пообещал наказать организаторов протестов. Он добавил, что лидеры оппозиционных партий находятся в своих офисах и не участвуют в протестах, но это ничего не означает.