Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

Белгородский губернатор Гладков: два жителя Шебекино пострадали при атаке БПЛА

В Шебекино в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один мужчина пострадал в результате детонации рухнувшего на дорогу беспилотника. Россиянин самостоятельно добрался до больницы, где у него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. После оказания срочной медпомощи его перевезут в Белгород.

«Еще один мужчина ранен во время атаки второго БПЛА. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков, подчеркнув, что россиянину оказали всю необходимую помощь, и он продолжит лечение амбулаторно.

Губернатор добавил, что в городе посечены осколками четыре машины, а также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта.

Ранее Минобороны России отчиталось, что утром, 4 декабря, ВСУ выпустили 11 беспилотников по пяти регионам. С 5:30 до 7:40 утра средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над Ростовской областью, два — над Курской и еще по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

