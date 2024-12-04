Звезда «Аншлага» высказался об уехавших из России артистах

Юморист Грушевский заявил, что прекратил общение с уехавшими из России артистами

Российский юморист, бывший участник программы «Аншлаг» Михаил Грушевский заявил, что прекратил общение с уехавшими из страны артистами. Отношение к ним пародист раскрыл в беседе с KP.RU.

По словам Грушевского, хотя многие из покинувших страну звезд шоу-бизнеса относят себя к «цвету нации», после их отъезда жизнь в стране не приостановилась. «И не менее достойные люди остались патриотами своей страны, продолжают жить и творить здесь, на родине», — добавил он.

Юморист признался, что ему сложно понять мотивы уехавших артистов. Вместе с тем, как счел Грушевский, из представителей сферы юмора лишь немногие покинули страну.

Ранее сообщалось, что телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) назвала дураками артистов, уехавших из России после начала специальной военной операцией (СВО). Она отметила, что многие из ее соотечественников, покинувших страну, высказывают постыдные идеи.