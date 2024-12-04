Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:01, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» высказался об уехавших из России артистах

Юморист Грушевский заявил, что прекратил общение с уехавшими из России артистами
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Михаил Грушевский

Михаил Грушевский. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский юморист, бывший участник программы «Аншлаг» Михаил Грушевский заявил, что прекратил общение с уехавшими из страны артистами. Отношение к ним пародист раскрыл в беседе с KP.RU.

По словам Грушевского, хотя многие из покинувших страну звезд шоу-бизнеса относят себя к «цвету нации», после их отъезда жизнь в стране не приостановилась. «И не менее достойные люди остались патриотами своей страны, продолжают жить и творить здесь, на родине», — добавил он.

Юморист признался, что ему сложно понять мотивы уехавших артистов. Вместе с тем, как счел Грушевский, из представителей сферы юмора лишь немногие покинули страну.

Ранее сообщалось, что телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) назвала дураками артистов, уехавших из России после начала специальной военной операцией (СВО). Она отметила, что многие из ее соотечественников, покинувших страну, высказывают постыдные идеи.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      МВД проверит слова российского губернатора о коррупции в футболе

      Путин заявил о превосходстве китайских автомобилей над европейскими

      Регина Тодоренко откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости

      Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше