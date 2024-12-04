Звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России

Комик Бебуришвили назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам

Популярный российский комик, звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России. О популярном у соотечественников курорте он высказался в беседе с коллегой Сергеем Матросовым, запись доступна на YouTube.

«Я, честно, не понимаю, как вы здесь живете. Для меня эта страна — это ужас, я не знаю, как кто-то сюда эмигрировал, здесь же просто ад во всем», — обратился Бебуришвили в Матросову, живущему в Таиланде.

Комик отметил, что особенно ему не понравилось то, как водят местные жители, а также тайская еда. Юморист добавил, что не считает себя «лютым патриотом», но признался, что в Таиланде очень скучал по дому.

Ранее Бебуришвили словами «поел пуд говна» описал начало работы в шоу Comedy Club. По его словам, коллеги по проекту иногда упрекали его за то, что в отличие от них он не играл в КВН и не прошел через множество связанных с этим сложностей.