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11:52, 4 декабря 2024Культура

Звезда «Кадетства» вознамерился уйти в монастырь

Актер Вадим Андреев заявил, что уйдет в монастырь, если потеряет супругу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

66-летний российский актер, звезда сериалов «Кадетство» и «Молодежка» Вадим Андреев заявил, что уйдет в монастырь, если потеряет супругу. Интервью с ним публикует «Леди Mail».

«Я в последнее время стал всерьез думать о том, что, если Гали, не дай Бог, первой не станет, у меня дорога одна — в монастырь», — поделился артист. При этом он отметил, что хотел бы встретить старость на сцене.

Ранее солистка российской группы Reflex Ирина Нельсон объяснила конфликт поколений в отечественной эстраде американизацией молодежи.

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