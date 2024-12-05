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09:42, 5 декабря 2024Ценности

42-летняя актриса показала тело в бикини без фотошопа

42-летняя бразильская актриса Паола Оливейра показала тело в бикини без фотошопа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @paollaoliveirareal

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра показала внешность в купальнике без фотошопа. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,2 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериалов поделилась кадрами о том, как прошел ее ноябрь. Так, на одном из снимков артистка позировала, стоя на пляже в желтом бикини. Данный комплект включал в себя топ с тонкими бретелями и V-образные трусы.

При этом знаменитость отказалась от ретуши, продемонстрировав особенности тела, в том числе складки на торсе.

В июле в сети появились снимки 49-летней Евы Лонгории в бикини без фотошопа.

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